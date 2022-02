Aux piétons âgés plus vulnérables, distribution de parapluies fluo

"C'est la deuxième année que nous réalisons cette opération en coopération avec la préfecture et le Conseil général de Seine- Maritime. D'autres départements ou autres institutions nous imitent", a expliqué jeudi à l'AFP le capitaine Guillaume Denniel, chef de la sécurité routière à la Direction départementale de la Sécurité publique (DDSP).



"L'an dernier, nous avons distribué 800 parapluies sur l'ensemble du département", a-t-il précisé. Les parapluies sont jaunes et bordés par une ligne rétro-réfléchissante qui les rendent bien visibles par les phares des véhicules.

Une vingtaine d'institutions ou d'organismes divers dont les départements de l'Aveyron, de la Somme, de l'Oise, du Territoire de Belfort, la ville de Strasbourg, l'automobile club du Luxembourg, ou encore la compagnie d'assurances Axa ont marqué leur intérêt pour cette mesure de sécurité originale visant à protéger les piétons âgés, selon le capitaine Denniel.

Jeudi à Rouen une nouvelle distribution a eu lieu à plusieurs dizaines de personnes âgées de plus de 65 ans."C'est l'automne, les jours sont plus courts, il pleut souvent et en plus vous êtes vêtus de couleurs sombres, vous n'êtes pas très "flashy", a

expliqué à son auditoire le policier, recommandant aux seniors d'être plus visibles et de ne pas hésiter à faire des pas supplémentaires pour traverser les rues dans les passages protégés.