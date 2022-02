Trafic de cannabis : la police intervient à la gare SNCF de Rouen

Présence agressive, incivilités, regroupements, trafic de drogue... Depuis quelques mois, l'ambiance se serait dégradée autour de la gare SNCF de Rouen rive droite, place Tissot. "On nous a signalé à plusieurs reprises des regroupements quotidiens de jeunes perturbateurs, hostiles à toute médiation, générant un climat malsain", confie une source policière. Il y a quelques semaines, la brigade des stupéfiants a alors mis en place une surveillance des lieux qui a rapidement porté ses fruits. Les policiers ont découvert un trafic de stupéfiant bien organisé, mené par des jeunes adultes et des adolescents d'âge variable. Une dizaine d'entre eux a pu être identifiée et quasiment tous étaient défavorablement connus des services de police.

Alors, mercredi 16 octobre, vers 6 heures du matin, les "stups", épaulés par une trentaine d'hommes de la Sûreté départementale, la brigade canine, la Compagnie départementale d'intervention et du Groupement d'appui judiciaire, sont passés à l'action. Rapidement interpellés, puis placés en garde à vue, les jeunes n'ont pas tardé à reconnaître leur participation au trafic de cannabis. Le "meneur", un adolescent de 18 ans domicilié dans les Hauts de Rouen, a affirmé aux enquêteurs avoir revendu "plusieurs kilos" de résine en un an, et être le fournisseur d'une vingtaine de clients réguliers. Neuf autres personnes ont été entendues en garde à vue. Ils sont originaires des Hauts de Rouen, mais aussi de Sotteville, Cléon ou Saint-Aubin-lès-Elbeuf, et âgés de 14 à 31 ans.