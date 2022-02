Le futur Hangar 9, un lieu de fête et de loisirs sur les quais de Rouen

Alors que certains rêveraient de rejoindre le soleil de Provence, l’architecte marseillais Fabrice Drain vient de s’installer à Rouen et compte bien y rester. L’auteur du Hangar 10, rive droite, s’apprête à récidiver avec le Hangar 9, racheté comme le premier par le Rouennais Michel Mallet. A l’origine, le "9" était un projet municipal. La Ville souhaitait y créer une bibliothèque et une maison de l’étudiant créer en face du futur quartier Luciline. Mais, faute de moyens financiers, elle y a renoncé, laissant le champ libre aux investisseurs privés. Dans un an et demi ou deux ans, le nouveau Hangar 9 réunira, sauf surprise, la boîte de nuit le “Crooner” aujourd’hui située avenue du Mont-Riboudet, la salle de billard voisine "Le Snooker" et le "Laser Game" implanté actuellement à Bapeaume.

Pour ce projet, Fabrice Drain s’est "contenté" de reprendre ce qu’il avait imaginé pour le Hangar 11, courtisé par Michel Mallet avant que le 9 ne se libère. Architecte passionné, spécialisé dans les tours, les hôtels de grand luxe (L’Hermitage ou Le Balmoral, à Monaco), les salles de spectacle, les logements sociaux haut de gamme ou le patrimoine, le Marseillais a trouvé sur les bords de Seine un terrain de jeu qu’il adore.

Un amoureux des quais

"Cet espace des Marégraphes est extraordinaire. C’est simple et efficace, il y a une vraie force urbaine, une incroyable homogénéité. Peu de grandes villes exploitent aussi bien leurs quais", s’enthousiasme-t-il. "Une tour, ce n’est pas compliqué : la ville va s’intégrer autour. Pour un hangar, à Rouen, c’est l’inverse. C’est à nous de nous intégrer à la ville, à cet agrandissement du centre". Sur deux niveaux, le Hangar 9 promet donc d’être "simple et efficace", avec "une légère ouverture sur le contemporain".