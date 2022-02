SM Caen : Jérôme Rothen (déjà) sur le départ ?

Les festivités des 100 ans et la trêve internationale bientôt passée, le retour aux affaires quotidiennes et à la L2 se fera dès vendredi pour le SM Caen en déplacement à Châteauroux. La question est de savoir si Jérôme Rothen sera ou non de cette 11e journée...

Au-delà de cela, la question est de savoir si Jérôme Rothen, recrue phare du club normand en juillet dernier revêtira à nouveau la tunique "rouge et bleue". Rien n'est moins sûr. Habitant toujours la région parisienne, le numéro 25 du SM Caen serait en passe raccrocher les crampons. Désormais consultant télé sur Infosport, Rothen ne se sentirait plus en capacité d'assumer la vie de footballeur professionnel, en plus que de ne pas forcément toujours être en accord avec Patrice Garande.

Absent des cérémonies du Centenaire dimanche, et à fortiori du groupe qui a battu Milan AC (3-0), Rothen serait, selon plusieurs voies concordantes, tout proche de la sortie de carrière, une rupture de contrat amiable serait à l'étude. L'intéresse avait pourtant vivement démenti l'information à nos confrères de Sport24 hier après-midi, se disant "extrêmement étonné de cette rumeur".