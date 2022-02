Exercice de sauvetage ce lundi à Granville

Le mauvais temps a malheureusement perturbé l’exercice qui a dû commencer plus tard que prévu ; Exercice qui a lieu dans le bassin à flot alors qu'à la base, il devait se dérouler au large. Le scenario : une vingtaine de blessés à bord du Victor Hugo.

Au total, 200 à 250 personnes membres de 25 organismes d’État étaient mobilisées pour travailler la coordination entre les secours en mer et à terre, entre les services de la préfecture maritime et de la préfecture de la Manche, entre le CROSS Jobourg et son homologue le CODIS 50."