Le Big Band Café fête ses 20 ans ce jeudi avec une soirée anniversaire !

Le Big Band Café fête sa double décennie avec une soirée de folie ce jeudi : 1993 !

Retrouvez sur scène les meilleurs groupes régionaux. La mission de cette soirée pour les groupes : reprendre un standard de l'année 1993. Vous assisterez donc à des reprises de Nirvana, des Smashing Pumpkins, des Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam ou encore Lenny Kravitz.

Mais attention ce n'est pas un groupe qui reprend seuleument une chanson, la force du BBC c'est de mélanger les artistes. Un gros boeuf ou par exemple le batteur des Guns of Brixton qui jouera avec le guitariste des Repeaters.

Et la prog, parlons-en avec une affiche alléchante : The Lanskies, Jesus Christ Fashion Barbe, Concrete Knives, Samba De La Muerte Les Yeux de La Tête, Coeff et plein d'autre.

La soirée est au tarif de 5€ et gratuite pour ceux qui viendront en t-shirt à l'effigie d'un artiste emblématique de l'année 1993 !

Ecoutez, Paul Langeois nous en dire plus au micro de 100% Ouest

Voici en tout cas un beau programme qui promet à cette salle incontournable du paysage musical régional et national de fêter comme il se doit 20 ans de concert 20 ans de passion