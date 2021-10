La Chiffo, atelier d'utilité sociale

Des pantalons, des vestes, des tee-shirt, des sacs à main, des bijoux... Rien de plus normal dans une boutique. Sauf que la Chiffo est une boutique de vêtements, d'accessoires et de produits d'occasion. Et que derrière le magasin, oeuvre un centre d'insertion pour des femmes en difficulté.



Le tissu social

L'atelier se consacre à la réinsertion professionnelle à partir d'une mise en situation de travail. Le support de cette insertion, c'est la récupération, la valorisation et la redistribution de textiles, vêtements et accessoires en boutique comme lors des braderies dans les quartiers de Caen et sur le département du Calvados. Trente-neuf personnes s'affairent chaque jour dans trois fonctions : le tri des textiles, la remise en état des vêtements et la vente en boutique. Selon un système de roulement, chacune occupe les trois postes. Le but est “d'acquérir des compétences de savoir-être et savoir-faire, à réinvestir dans le milieu de l'entreprise,” précise Fabienne Forveille, responsable de La Chiffo. En fin de chaîne, la boutique propose un ensemble de vêtements sélectionnés pour leur qualité à petits prix, de 2 à 4 euros.



Pour tous les budgets

“Nous ne voulons pas faire une boutique pour ceux qui n'ont pas de moyens,” souligne Fabienne Forveille. Tout le monde peut donc aller à La Chiffo et profiter des vêtements en faisant “un achat solidaire”. L'endroit propose également des objets pour la maison : vaisselle, mobilier, décoration. La Chiffo est l'un des huits services que compte l'association Itinéraires, dont l'objectif initial est d'aider des femmes en leur proposant un hébergement. En 1994, l'association a souhaité aller plus loin en créant la Chiffo. “Nous ne voulions plus seulement aider les femmes dans leur vie privée mais aussi leur offrir des opportunités professionnelles,” explique Serge Folliot, directeur de l'association. Le 8 juin prochain, à partir de 16h, La Chiffo organise une vente évènementielle de vêtements vintage et de grandes marques.



Pratique : La Chiffo, 2 bis rue Laumonnier à Caen.







