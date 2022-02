Ce jeudi soir, découvrez le nouveau titre de BB Brunes dans 100% Ouest !

En deux albums studio, les BB Brunes ont déjà décroché deux disques de platine et viendront défendre les couleurs de leur dernier opus déjà bien accueilli du public.

Plus mature, plus incisive dans l'écriture, la bande d'Adrien Gallo se bonifie avec des refrains electro-pop et rock sexy. En bref l'alchimie marche ou continue de fonctionner

La bande à Adrien Gallo vienne de dévoiler le 4ème extrait de l'album Long Courrier : Bye Bye !

Tendance ouest vous offre vos places pour le concert de BB Brunes le 25 octobre au Normandy à Saint-Lô ! Rendez-vous à partir de 16h, jouez à la touche gagnante sur Tendance Ouest et remporter vos billets !