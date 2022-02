Stationnement : pas de gratuité pour les handicapés

Les handicapés devront payer, comme tout le monde, leur stationnement. Le sénateur UMP de la Manche, Philippe Bas, avait pourtant déposé un amendement, visant à exonérer les personnes titulaires de la carte européenne de stationnement lorsqu'elles se garent sur des parkings payants.

Mais le gouvernement et les sénateurs de gauche ont rejeté sa proposition. Philippe Bas ne baisse pas les bras pour autant et indique qu'il déposera un nouvel amendement dans le projet de la loi de finances 2014. Le sujet intéresse particulièrement le sénateur manchois en sa qualité de président de l'observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle.