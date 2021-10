Calendrier de Ligue 1 : le programme complet de Malherbe

Matchs aller

La saison commencera le 7 août 2010 ; début qui s'annonce difficile pour le Stade Malherbe Caen. Ils affronteront d'entrée de jeux les deux premiers du classement l'Olympique de Marseille le samedi 7 août puis l'Olympique Lyonnais la semaine suivante, le 14. Et puis ils rencontreront les girondins de bordeaux le 25 septembre 2011 suivi du Paris Saint Germain le 20 novembre.

Journée 1 - 07.08.2010 : Olympique de Marseille SM Caen

Journée 2 - 14.08.2010: SM Caen Olympique Lyonnais

Journée 3 - 21.08.2010 : Montpellier HSC SM Caen

Journée 4 - 28.08.2010 : SM Caen Stade Brestois

Journée 5 - 11.09.2010 : AJ Auxerre SM Caen

Journée 6 -18.09.2010 : FC Lorient SM Caen

Journée 7 -25.09.2010 : SM Caen Girondins de Bordeaux

Journée 8 -02.10.2010 : Valenciennes FC SM Caen

Journée 9 -16.10.2010 : SM Caen AS Monaco FC

Journée 10 -23.10.2010 : AS Saint-Etienne SM Caen

Journée 11 - 30.10.2010 : SM Caen AS Nancy Lorraine

Journée 12 - 06.11.2010 : AC Arles-Avignon SM Caen

Journée 13 - 13.11.2010 : SM Caen LOSC Lille Métropole

Journée 14 - 20.11.2010 : Paris Saint-Germain SM Caen

Journée 15 - 27.11.2010 : SM Caen FC Sochaux-Montbéliard

Journée 16 - 04.12.2010 : Toulouse FC SM Caen

Journée 17 - 11.12.2010 : SM Caen OGC Nice

Journée 18 - 18.12.2010 : RC Lens SM Caen

Journée 19 - 22.12.2010 : SM Caen Stade Rennais

Matchs retour



Journée 20 - 15.01.2011 : Stade Brestois SM - Caen



Journée 21 - 29.01.2011 : SM Caen - AJ Auxerre



Journée 22 - 05.02.2011 : SM Caen - FC Lorient



Journée 24 - 19.02.2011 : SM Caen - Valenciennes FC



Journée 25 - 26.02.2011 : AS Monaco FC - SM Caen



Journée 26 - 05.03.2011 : SM Caen - AS Saint-Etienne



Journée 27 - 12.03.2011 : AS Nancy Lorraine - SM Caen



Journée 28 - 19.03.2011 : SM Caen - AC Arles-Avignon



Journée 29 - 02.04.2011 : LOSC Lille Métropole - SM Caen



Journée 30 - 09.04.2011 : SM Caen - Paris Saint-Germain



Journée 31 - 16.04.2011 : FC Sochaux-Montbéliard - SM Caen



Journée 32 - 24.04.2011 : SM Caen - Toulouse FC



Journée 33 - 30.04.2011 : OGC Nice - SM Caen



Journée 34 - 07.05.2011 : SM Caen - RC Lens



Journée 35 - 11.05.2011 : Stade Rennais - SM Caen



Journée 36 - 15.05.2011 : SM Caen - Montpellier HSC



Journée 37 - 21.05.2011 : Olympique Lyonnais - SM Caen



Journée 38 - 29.05.2011 : SM Caen - Olympique de Marseille