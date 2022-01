7ème édition des Racont'arts : le festival du conte dans l'Orne

14 représentations gratuites vont faire vivre la parole et promouvoir les bibliothèques : voilà l’objectif de la Médiathèque départementale de l’Orne et des bibliothèques partenaires du festival. Les conteurs vous embarquent, le temps du festival, dans des moments surprenants et captivants !

Les Racont'arts c'est un festival pour toute la famille, ce sont des spectacles gratuits.

Infos et programme complet ICI

Ecoutez, Thomas Cambon, Coordinateur de l'événement.