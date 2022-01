A Courseulles, du whisky caché dans le dos

Ils passent normalement en caisse pour régler le montant de leur course : 2,10€. Les vigiles procèdent alors à une fouille de sécurité. Dans le dos de N.Z, 31 ans, sont cachées cinq bouteilles de whisky et dans les poches de son compère, deux conserves d’oeufs de saumon. Soit un total de 130,22 € de marchandises non réglées.

Les gendarmes qui les interpellent fouillent la voiture de N.Z : elle contient 15 bouteilles de whisky, dont les deux Géorgiens ne peuvent prouver l’achat.

Les deux Géorgiens, demandeurs d’asile pour raisons politique, répondaient de vol en réunion en comparution immédiate lundi 30 septembre. N.Z indique, par interprète interposé, boire au moins un litre de whisky par jour. Le procureur est lui, persuadé qu’il s’agit de vols destinés à la revente, afin d’obtenir des liquidités. L

e tribunal correctionnel de Caen a finalement condamné N.Zà deux mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Son compère écope, lui, de deux mois avec sursis.