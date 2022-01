Rouen : on roulera moins vite dans la rue Lecanuet !

Actuellement en zone 30, il n’y a aucun obstacle pour casser la vitesse des autos. “L’idée est de permettre la cohabitation de tous les modes de déplacement. La zone 30, c’est de l’aménagement, pas seulement un panneau”, souligne Florence Hérouin Léautey, conseillère municipale déléguée à la ville de Rouen.

Autos, vélos et piétons

Ces travaux, qui se dérouleront du 14 octobre à la fin novembre, consisteront à installer deux plateaux ralentisseurs de part et d’autre de la rue, dont un sera orné d’un macaron rouge pour rappeler l’entrée en zone 30.

L’inversion du côté de stationnement sera également opérée pour “créer un mouvement de chicane et casser la ligne droite”, précise Philippe Chollois, responsable de la cellule mobilités urbaines à la ville. Les piétons, eux, pourront profiter de trottoirs élargis et abaissés, sans masque de visibilité à cause de voitures garées, ainsi que de nouveaux passages réservés.

Enfin, les cyclistes bénéficieront d’une bande d’amorce qui les mènera au pied des feux tricolores, pour “éviter qu’ils attendent dans les gaz d’échappement”.