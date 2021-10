Sortir en région du mercredi 19 mai

Dans le cadre du Mai Musical à Caen, concert ce soir de Auta, Killing Down et Rossise Auta, des groupes de métal, punk et rock, à partir de 20h30 à l’Oxygène B.

Ce soir, concert de Unlogistic et Gredaldur à l’Ar’ts à Cherbourg. Le groupe de punk parisien et l’homme-orchestre local se produiront dès 18h30.

Au théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô, cet après-midi, dès 14h30, vous pourrez assister au spectacle Magik Fabrik. Celui-ci mêle théâtre, musique, chant, danse, jeu clownesque et burlesque dans un univers décalé, drôle et poétique.

A 20h30 ce soir, c’est le début des 16e rencontres de théâtre amateur Les Téméraires. Ce soir, ce sont les élèves du lycée Alexis-de Tocqueville qui présente leur pièce "Les pas perdus" au Vox à Cherbourg.

Aujourd’hui, c’est la fête à l’Hippodrome de Caen de 13 heures à 18 heures. 8 courses de trot sont au programme dont le prestigieux Prix des Ducs de Normandie. De nombreuses animations sont prévues pour les enfants.

Le cirque Fratellini, présent jusqu’à lundi à Saint-Lô, donne sa première représentation aujourd’hui. Des séances débutent à 16h et 18h ou 18h30.

Enfin, ce week-end auront lieu à Granville la Fête du Nautisme et les 29e puces nautiques. Notamment au programme : baptêmes en mer, brocante marine, régate départementale de voile légère, exposition-vente de bateaux de plaisance et dégustation de produits de la mer et du terroir.