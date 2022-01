A l'issue de son passage dans les ateliers CMN et de la table ronde sur les énergies marines renouvelables qui se déroulait à la Cité de la Mer de Cherbourg, Francois Hollande a inscrit cette phrase dans le livre d'or : "Avec toutes mes félicitations et remerciements pour cet accueil à Cherbourg dans ce cadre grandiose et historique".