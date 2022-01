Pollution : l'alerte orange maintenue en Basse-Normandie

Saint-Lô, Cherbourg, Caen, Lisieux. Ces quatre villes de Basse-Normandie affichent des indices de la qualité de l'air de 8/10 selon les relevés effectués par Air Normand.

L'organisme qualifie dès lors la qualité de l'air de "mauvaise" en Basse-Normandie. En cause, le beau temps qui favorise le développement de pics de pollution aux particules fines principalement issues de la combustion (automobile, chauffage, industrie...) et de l'activité agricole. Comme jeudi 26 septembre, certaines recommandations sont à suivre pour les personnes les plus fragiles :