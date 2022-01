Le 29 septembre, Elbeuf se découvre à vélo

Pas besoin, en plus, d'avoir de vélo : la Crea prêtera gratuitement si besoin un vélo classique, pliant ou électrique. D'une longueur de 9,5 km, le circuit de découverte partira de la place Aristide Briand, avec des étapes via plusieurs égalises et anciennes manufactures, mais également la CCI, la synagogue, le quartier Blin ou encore le cirque-théâtre.

Pratique. Nombre de places limité à 12 personnes (à partir de 18 ans). Renseignements auprès du Pôle de Proximité d’Elbeuf / La CREA, 8, place Aristide Briand, à Elbeuf. Tél : 02 32 96 98 98