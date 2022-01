Marylise Lebranchu à Rouen les 26 et 27 septembre

Jeudi 26 et vendredi 27 septembre, la ville de Rouen recevra Marylise Lebranchu, la ministre de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique. Ce déplacement a pour thème "24 heures de la modernisaition de l'action publique : à la rencontre des usagers, des agents publics, des collectivités territoriales et des entrepreneurs".

Lors de ces deux jours en Seine-Maritime, Marylise Lebranchu rencontrera les chefs de service de l'Etat à la cité administrative de Rouen et les fonctionnaires d'Etat à la Préfecture de région. Elle visitera également l'Agence Technique départementale à Rouen, le bureau d'accueil et des relations avec les usagers et assistera à la signature de contrats "emplois d'avenir" avant de partir pour Fécamp vendredi midi, où elle échangera sur le thème de la mutualisation de services publics avec des élus locaux et chefs d'entreprises.