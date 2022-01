Ce vendredi c'est le tremplin du Festival électro Blizz'Art

Ce vendredi ne manquez pas les tremplins de ce festival. L'occasion pour vous de choisir votre artiste préféré qui fera le show pendant ce festival. C'est au Bar à Papa à Alençon.

7ème Opus pour le Blizz'Art Festival. Au programme pas moins de 25 artistes se produiront sur 2 jours à Ciral (61) les samedi 9 et dimanche 10 novembre prochains.

Du gros son, de la lumière, de la vidéo, des jeux, de l’art de rue, de la nourriture, des breuvages de qualité (artisanaux, locaux et/ou bio). Tout ce qu’il faut pour accueillir comme il se doit le public et à un juste prix. Du festivalier de 3 à 65 ans et plus, l’événement rassemble des publics divers, et ce, dans différents lieux de Ciral.

Ecoutez Jêrome Letard à la direction et régie générale de ce festival nous en dire plus sur ce tremplin.