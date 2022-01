Il y a une course cycliste de prestige ce dimanche à Marigny, c'est le 32ème Duo Normand.

Du beau spectacle en prévision, des coureurs à la fois amateurs et professionnels vont s'affronter sur une course de 54km.



Un record à battre, boucler le circuit en moins d'1h04 et 47 secondes détenu par BOARDMAN-VOIGT.

Ecoutez la présentation de l'évènement par la présidente de l'association DuoNormand, Nicole Delarue.