Un arrêté préfectoral interdit du 25 septembre au 13 octobre la pose de filets et de casiers de pêche dans la partie est de la Grande Rade de Cherbourg.

En effet, des détections d'objets pyrotechniques vont être menées sur la zone dans le cadre d'études préalables à l'extension du port des Flamands.



La zone concernée est comprise entre le bout de la jetée des Flamands et le fort de l'Ile Pelée, et jusqu'à la digue de l'Est et la jetée de Collignon. Retrouvez le plan précis ci-dessous.