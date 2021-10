Sortir en région du jeudi 13 mai

Aujourd’hui et demain se déroule la seconde étape des championnats de France de Skimboard 2010 à Siouville-Plage, sur la plage du Platé. Notamment au programme : cet après-midi, à partir de 18h, 1er et 2e Tour de l'étape des Championnats de France et à partir de 21h30 repas et soirée sous une grande tente (animation avec un DJ et projection de vidéos de skimboard sur écran géant). Demain, de 9h00 à 12h30, 3e Tour et phase finale de l'étape des Championnats de France.

A l’occasion de la 31e foire aux huîtres, un gala de catch est organisé à Blainville sur mer. 4 combats dont un féminin sont prévus à partir de 15h30.

Suite du festival Jazz sous les Pommiers à Coutances. 26 concerts sont prévus pour aujourd’hui. Toute la programmation sur www.jazzsouslespommiers.com