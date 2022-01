Violences intrafamiliales à Cherbourg

Mercredi 18 septembre, un chef d'établissement scolaire de Cherbourg, signalait à la police qu'une élève ne voulait pas rentrer chez elle à l'issue des cours en raison de la peur que lui inspirait son père, qui se serait livré à des violences sur elle-même et sur sa mère.

Le père a été convoqué à la police, il a été auditionné et reconnu avoir frappé et menacé sa fille qui était allée sur un ''réseau social'' en dépit de son interdiction. Il a également reconnu également avoir, en présence de la jeune fille, mis un couteau sous la gorge de sa mère sans la blesser et pour un motif non-déterminé.

L'homme a fait l'objet d'une convocation en justice pour le 16 octobre.