Le pôle femme-enfant s'épanouit

Six mois après son ouverture, ses responsables ont souhaité faire un premier bilan, notamment pour mettre un terme aux critiques qui s'étaient exprimé au cours des premières semaines. 'Cet emménagement fut une aventure pour nous”, reconnaît le Professeur Michel Herlicoviez, coordonnateur du Pôle et chef de service de gynécologie obstétrique.



“Pas une usine à bébé”

“Nous avons encore un certain nombre d'ajustements à faire mais notre premier bilan est très positif. Nous disposons d'un outil de travail qui associe la sécurité des patientes et l'accouchement physiologique”.

Le Pr Herlicoviez tient pour preuve la présence de deux salles “nature” sur les sept salles d'accouchement que compte l'établissement. “Elles offrent un lit d'accouchement plutôt qu'une table, ce qui permet à la mère de choisir sa position pour mettre au monde son enfant : sur le côté, à plat ventre, accroupie...” En cas de complication, tout semble prévu : le,bloc opératoire et l'espace de réanimation néonatale sont contigus aux salles de travail, ce qui n'était pas le cas au CHR Clémenceau. “Chaque salle est également équipée d'un écran qui permet aux sages-femmes de contrôler en permanence ce qui se passe dans les autres salles”, note le Pr Michel Dreyfus.

“Nous refusons le terme d'usine à bébé. Ici, chaque femme est prise en charge individuellement”, complète le Pr Herlicoviez.

La maternité a résolu plusieurs des problèmes soulevés par les patientes, leurs familles ou encore le personnel comme l'ergonomie générale des chambres ou la fonctionnalité des brise-soleil. L'offre de stationnement est aussi plus importante depuis peu de temps : un réaménagement a en effet permis la création de 600 places supplémentaires. Reste la signalétique générale du nouveau pôle femme-enfant à améliorer.



crédit photo : Gaël MARGUERIN





