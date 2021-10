Le Stade Malherbe Caen qui accède à la Ligue 1 et les Drakkars qui joueront en Ligue Magnus, l'élite de l'élite en hockey sur glace. En soirée, la Mairie se pare même d'un habit de lumière ! Le maire Philippe Duron recevra en grande pompe joueurs et dirigeants des deux clubs ce samedi 15 mai à 16h30 en mairie. Tous les Caennais et les supporters des deux clubs sont invités à se rassembler à cette occasion.



