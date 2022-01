A Rouen, il vole antennes et rétroviseurs sur des voitures

Sept antennes de voiture et cinq rétroviseurs : voici le butin retrouvé par les services de police dans le sac à dos d'un Rouennais de 25 ans dimanche matin, aux alentours de 7h. A Rouen, c'est une dame, qui en ouvrant ses volets, a entendu des bruits de casse de verre et a aperçu un véhicule dont les vitres étaient brisées et une bouteille d'alcool au sol. Elle a alerté la police.

Rendus sur place, les services de police ont interpellé l'homme, alcoolisé, dont le sac à dos était plein d'antennes et de rétroviseurs. Par la suite, des constations ont été faites sur certains véhicules auxquels il manquait certains éléments, comme les objets arrachés.