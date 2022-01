250 agents de l'hôpital Pasteur face au directeur

250 agents de l'hôpital Pasteur de Cherbourg étaient une nouvelle fois mobilisés lundi 16 septembre devant l'établissement pour dénoncer les mesures souhaitées par la direction pour résorber le déficit.

"Un effort collectif"

Deux d'entre elles ont particulièrement du mal à passer auprès du personnel : la mise en place d'un service de 12 heures au lieu de 8 heures actuellement, et la suppression de 5 RTT pour les agents et non pour les cadres et les médecins. D'autre part, les salariés estiment que rien n'est fait concrètement pour rendre l'hôpital plus attractif pour les médecins :

La question des RTT

Symboliquement, les agents du centre hospitalier du Cotentin ont brûlé le protocole d'accord sur la réorganistion interne de l'établissement proposé par la direction. Puis, lors d'un échange calme mais tendu, ils ont de nouveau exposé leurs arguments à Maxime Morin, directeur de l'hôpital.

Selon lui, supprimer des RTT aux catégories professionnelles telles que les cadres et les médecins n'est pas possible d'un point de vue légal. Il rappelle aussi que le recrutement de jeunes médecins demande plusieurs mois :