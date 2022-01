Au tribunal de Rouen : à 12 ans, il lui dit d’arrêter

L’enfant, qui vivait une situation familiale compliquée, était à la recherche d’affection ainsi que d’une image paternelle. Le curé l’emmenait souvent à la piscine de l’Ile Lacroix. Dès l’été 1991, il l’invita en vacances, dans le chalet familial, en Norvège. Au début, le garçon jugea les préconisations de l’adulte “bizarres”. Il lui disait “ce n’est pas la peine de se cacher pour se changer” ou encore “il est plus simple de se baigner tout nu”. L’enfant, confiant, s’exécuta. Les années suivantes, le garçon repartit avec le prêtre. Ce fut d’abord des caresses, puis, des actes de masturbation. Au début, le garçon tenta de se protéger en se couchant sur le ventre. En vain. Alors, il s’insurgea et demanda fermement à son agresseur de cesser ces ignominies.

En 2009, les souvenirs douloureux rejaillirent. Comment se préparer à devenir père quand on a été sous l’emprise quasi incestueuse d’un homme que l’on considérait comme son père ?



Une plainte libératrice

La victime, trentenaire, débuta une thérapie et porta plainte. Elle évoqua près d’une vingtaine d’actes de masturbation, perpétrés entre 1992 et 1993. L’homme dénonça d’autres faits similaires dont auraient été victimes, dès 1982, dans les mêmes circonstances, d’autres garçons prépubères. Le 6 septembre dernier, le prêtre a comparu devant le tribunal correctionnel de Rouen pour agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans. Il a reconnu la plupart des faits reprochés. “L’homme qui l’avait soutenu, qui le fascinait, est l’homme qui l’a détruit par ses regards, ses mains, ses photos”, a expliqué la partie civile. “Il a tenté de manipuler un enfant et il a brisé un être humain”.

L’inculpé a été condamné à deux ans de prison avec sursis ainsi qu’au versement à la partie civile de 15 450 €.