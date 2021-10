Au tribunal de Rouen : le prêtre aimait trop les petits garçons

Ils se connaissaient depuis les "bancs de l'école". Ses deux copains s'étaient mariés et avaient eu des enfants. Lui, après quelques hésitations, avait embrassé la prêtrise. Les années passant, ils étaient restés amis. Le prêtre était devenu le parrain de deux de leurs enfants. Il s'agissait de deux garçons dont le plus jeune avait été adopté à cinq ans par l'un des deux couples.

En avril 2010, le procureur de la République de Rouen reçut une lettre dans laquelle les parents de l'aîné des filleuls évoquaient la psychothérapie de leur fils. Les entretiens avaient réveillé de pénibles souvenirs d'enfance. L'adolescent faisait référence à des attouchements que son parrain lui avait imposés. Le prêtre, interrogé, avoua avoir sexuellement porté atteinte à ses deux filleuls entre 1994 et 2003, lors de séjours au presbytère ou de vacances en famille. Il fut inculpé de cinq agressions sexuelles.

Deux victimes

Les enfants passaient de temps en temps et à tour de rôle quelques jours avec leur parrain au presbytère. L'aîné raconta qu'un soir où le prêtre et lui-même rentraient d'une soirée en voiture, il avait, par paresse, feint de dormir pour se laisser transporter jusqu'à son lit. L'homme l'avait déshabillé et lui avait caressé les parties génitales. Quand l'enfant avait fait mine de se réveiller, les gestes avaient cessé.

En 1997, la seconde victime avait 7 ans. Le garçon ne se rappelait de rien si ce n'est un sentiment de mal-être. L'angoisse le tenaillait quand il voyait la lumière sous la porte et qu'il entendait les pas qui s'arrêtaient derrière elle.

Le 15 mai dernier, le prévenu a été condamné à une peine mixte de 18 mois de prison avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans avec l'obligation de suivre des soins, d'indemniser les parties civiles et l'interdiction d'être en contact avec des mineurs.