Les restes d'un soldat de la seconde guerre mondiale analysés en Normandie

Le soldat allemand... pourrait être un cabadien engagé dans l'armée américaine pendant la Seconde guerre mondiale, ce qui serait une première, selon l'association qui gère les cimetières allemands.

"C'est un soldat qui a été classé allemand parce qu'il était dans une vareuse allemande. Comme cela arrivait souvent, il n'avait plus sa plaque d'identité", a expliqué à l'AFP Lucien Tisserand, conservateur du cimetière allemand de La Cambe dans la Calvados, expliquant avoir rencontré il y a quelques mois le neveu du soldat canadien recherché.

Les prélèvements doivent être envoyés au laboratoire de la police scientifique de Marseille. Les résultats seront connus à la fin de l'année.

12.000 soldats allemands reposent à Huisne



"Il y a de fortes présomptions que ce soldat ait été engagé dans l'armée américaine. Son neveu présumé a fait des recherches et découvert de fortes analogies entre la fiche anatomique de l'armée américaine sur son oncle et celle établie par les Allemands sur ce soldat de Huisnes", explique le conservateur qui a rencontré le neveu il y a quelques mois.

Des détails pour attribuer une nationalité



"A l'époque, pour attribuer une nationalité, on s'appuyait sur des détails.

Les Allemands étaient par exemple les seuls à avoir des sous chemises avec trois petits boutons. Mais cela pouvait induire en erreur car quand on trouvait un soldat on le couvrait avec ce qu'on avait sous la main", raconte M. Tisserand qui est l'une des personnes de l'association habilitées pour exhumer des corps.