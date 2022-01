Vos idées de sorties du week-end du 14 et 15 septembre

Manche

Ce samedi vivez l'élection de Miss Normandie 2013 à Coutances, salle Marcel Hélie. 15 filles participent au concours avec le traditionnel défilé en robe de soiré et en maillot de bain, à noter la présence de Delphine Wespiser Miss France 2012 et de Cindy Fabre Miss France 2005.

Ce samedi les amateurs et amatrices de sports liés au vent vont trouver de quoi s'amuser. Le club Utah Avel Mor organise l'édition 2013 de la fête du char. Les animations se déroulent dans la Manche et le Calvados. Retrouvez d'autres infos pratiques sur utah-avelmor.com

Ne manquez pas le Festival Au Son deuh Lo vendredi et samedi à Tessy sur Vire. Venez applaudir sur scène plus de 13 concerts. Evénement en partenariat avec Tendance ouest toutes les infos sur le festival au son deuh lo sur tendance ouest.com

Dimanche c'est la fête de l'aérodrome à l'aérodrome de Granville-Bréville. Au programme : exposition d'avions anciens et de véhicules terrestres de collection, démonstrations de voltige aérienne et des baptêmes de l'air. Rendez-vous à partir de 10h, l'entrée est gratuite.

Ce dimanche, faites vibrer les voies vertes, c'est à l'ancienne gare de Parigny. Des balades à pied, en vélo et en carriole. Plusieurs parcours sont proposés avec des distances différentes. Il y aura par exemple des jeux gonflables, des vélos de clowns, une exposition de vélos. Cette 6ème édition commencera à 8h30.

Calvados

Ce dimanche, c'est la fête de la rando en Pays de Falaise. Tout au long de la journée, plusieurs départs auront lieu dans plusieurs disciplines. RDV demain dès 8h30 à Saint-Pierre-du-Bû. Il est conseillé de réserver en amont à l'Office de tourisme de Falaise pour les randonnées. C'est gratuit.

Samedi et dimanche la compagnie Max et Maurice vous présente "Le cirque est dans le pré" à Préaux-Bocage. Durant 2 jours, de nombreux numéros circassiens vous sont présentés mais il y a aussi des ateliers où vous pouvez vous initier à différentes disciplines. C'est 10€ ce samedi et 8€ ce dimanche. Toutes les infos sont à retrouver sur www.maxetmaurice.com.

Pour la 4ème année consécutive, à l'occasion des Journées du Patrimoine, le Château de Crèvecoeur propose un rendez-vous de reconstitution historique : "A présent, 1863", de 11h à 19h tout le week-end. Pendant deux jours, une quarantaine de passionnés font découvrir au public, à la fois spectateur et acteur, la vie d'une famille bourgeoise, des domestiques et des paysans telle qu'elle était sous le Second Empire. Sont également au programme : des ateliers pour les enfants, des démonstrations de métiers anciens et un marché du terroir.

Orne

Les journées européennes du patrimoine se déroulent tout ce week-end. Elles fêtent leurs 30 ans sous le signe de "100 ans de protection", le thème de cette édition 2013. Le programme complet en Basse-Normandie sur notre site notre carte interactive.

Ce dimanche à Ecouché participez au 9ème trail rando organisé par le club des pompiers. Au programme des courses nature, des courses jeunes et de la marche nordique. Inscriptions et informations sur couriraecouche.free.fr

Samedi, ne manquez pas la journée spéciale consacrée au 501ème régiment de char de combat et à la 2ème DB à Alençon. Pour le son et lumières, l'ouverture des portes se fera dès 20h30. Vous pouvez emmener un siège.

Une balade du coeur a lieu ce dimanche à Mamers, organisée par le moto club des Halles. Il s'agit d'une balade moto de 80 km au travers du saosnois et du perche au profit des restos du coeur de la sarthe en partenariat avec l'antenne de mamers. Inscriptions de 3€ minimum par casque, tout au profit des restos du coeur.

Ce samedi, événement de la Confrérie de Gastronomie gourmande "la Tripière Fertoise", 33e chapitre à Bagnoles-de-l'Orne. Départ du défilé du Pavillon des Fleurs "l'Etablissement Thermal" au Square de Contades. 35 confréries sont présentes. C'est ouvert au public.