Rouen : 500 emplois à pourvoir lors des 24h pour l'emploi

Les 24 Heures pour l'Emploi reviennent pour la deuxième fois à Rouen. Ce jeudi 12 septembre ce sont plus de 35 entreprises qui vont participer à ce salon dédié au recrutement et à la formation. Demandeurs d'emploi, étudiants à la recherche d'un stage, jeunes diplômés, aucun profil n'est écarté. Cette année, ce sont 500 postes en CDI, CDD ou stage et une centaine d'offres de formation dans de multiples secteurs qui seront proposés aux visiteurs.

L'an dernier, lors de la première édition, la journée avait été suivie par plus de 2300 visiteurs. Cette année, le rendez-vous est donné à la Halle aux Toiles de Rouen le jeudi 12 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

La visite du salon se prépare sur le site