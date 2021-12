Festival du cinéma de Deauville : un film écolo remporte le grand prix.

Le festival du cinéma américain de Deauville, dont le jury était présidé par Vincent Lindon cette année, a couronné samedi soir lors de la cérémonie de clôture, "Night moves" de la réalisatrice Kelly Reichardt. Ce film, également en compétition à la Mostra de Venise, raconte l'histoire de trois écologistes radicaux.

Le prix du jury a été décerné ex aequo à "All is lost" de Jeffrey C. Chandor et "Stand clear of the closing doors" de Sam Fleischner.

"Fruitvale station" de Ryan Coogler, grand favori de cette édition, s'est pour sa part adjugé le prix du Public, un nouveau prix créé cette année.

Le prix de la critique internationale a été décerné à "The Retrieval" de Chris Eska.

Lors de la cérémonie de remise des prix, Vincent Lindon a tenu à observer une minute de silence à la mémoire de l'actrice Valérie Benguigui, décédée lundi des suites d'un cancer.