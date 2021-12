Notre recette de la semaine : le tatin de courgettes pesto et chèvre

Pour 6 personnes

Préparation : 15 mn

Cuisson : 35 mn

1 pâte feuilletée

3 courgettes (environ 800 g)

1/2 pot de pesto vert

1 bûche de 200 g de fromage de chèvre

2 c. à soupe d'huile d'olive

Sel et poivre

Préchauffez votre four th. 7 (210° C). Lavez et épluchez les courgettes. Coupez-les en dés.

Dans une poêle contenant l'huile chaude, faites revenir les courgettes à feu vif durant environ 10 mn. Remuez régulièrement. Ajoutez 3 c. à café de pesto, poivrez.

Déposer un disque de papier sulfurisé dans le fond du moule. Badigeonnez-le d'un peu de pesto.

Répartissez les dés de courgettes dessus et badigeonnez de 3 c. à café de pesto. Répartissez le fromage de chèvre découpé en rondelles.

Déroulez la pâte feuilletée dessus en la glissant bien contre les bords du moule. Piquez-là à l'aide d'une pointe de couteau.

Faites cuire à mi-hauteur de votre four environ 20 mn. Démoulez, ajouter un peu de pesto sur le dessus de la tatin et servez tiède.

Suggestion : vous pouvez remplacer le fromage de chèvre par un fromage frais de brebis.