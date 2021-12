18 Calvadosiens entrent dans l'armée de terre

Plusieurs jeunes du Calvados ont été retenus, après avoir satisfait aux tests de sélection (aptitude médicale, tests physiques, tests psychotechniques, entretien de motivation), pour s'engager en septembre 2013 dans l'armée de terre.

On compte 4 pompiers de Paris, 4 combattants dans l’infanterie (dont un parachutiste), 2 opérateurs télécommunication (informatique et radio), un exploitant de guerre électronique, un géographe, un conducteur de poids-lourd, 3 mécaniciens et un commando des forces spéciales.

Ils vont suivre une formation au sein de leur unité.