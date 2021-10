Shakira : ballon d'or...massif !

Ce titre sera interprété par Shakira en duo avec le groupe Sud Africain Freshlyground pendant la cérémonie de clôture, le 11 juillet au City Stadium de Johannesburg. En plus de sa performance le jour de la finale, Shakira sera l’une des têtes d’affiches du concert d’ouverture de la coupe du monde le 10 juin, en direct du Orlando Stadium de Soweto/Johannesburg. "Waka Waka (This Time For Africa)" est un mélange de rythmes afro-colombien, de Soca (musique caribéenne) et de guitares sud africaines. Les ch½urs sont empruntés à un des chants favoris des Camerounais, rendu populaire par le groupe Golden Voices. Ce titre est la personnification des rythmes et de l’identité Sud africaine et donne le ton pour cet évènement unique ! "Waka Waka (This Time For Africa)" sera disponible en téléchargement légal le 11 mai. Ce titre sera également inclus sur la compilation officielle de la coupe du monde : "Listen Up! The Official 2010 World Cup Album" qui sortira le 31 mai chez Sony Music Entertainment. Tous les bénéfices de cet album seront reversés au profit de la campagne officielle de la coupe du monde FIFA 2010 : "20 Centres pour 2010".