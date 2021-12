La croix d'Or : le combat d'une vie à Caen

Menée par Jean-Claude Smondack, lui-même ancien malade, elle organise tous les mardis dans un local de la Folie-Couvrechef des réunions ouvertes à tous, de 18h30 à 20h. Autour d'un café ou d'un soda, tous regarde un film présentant des personnes alcoolisées, par exemple des jeunes qui n'ont pas conscience des dangers de la dépendance, puis il préside un débat où chacun peut s'exprimer librement.



Installer une relation de confiance

"L'important en effet c'est de ne pas les juger, notamment les petits nouveaux qui viennent aux réunions avec appréhension. On se doit d'installer une relation de confiance. Pour les plus anciens, on devient même des amis", explique-t-il. Abstinent depuis 20 ans, il a réussi à s'en sortir grâce à l'association. Aujourd'hui, il rend aux autres ce qu'on lui a donné à l'époque. En dehors des réunions du mardi soir, il rend visite aux malades, à Caen, Villers-Bocage ou Falaise, au moins une fois par semaine. Sa vie, c' est finalement le combat permanent contre les dangers de l'alcool.



Pratique. 23 rue des Acadiens. Tél. 06 84 89 21 88.