En effet, la société Habitat et commerce, promoteur de la future zone commerciale des Rives de l'Odon, et CGR, compagnie de cinéma, ont trouvé récemment un accord. Au total, le cinéma offrira 2 200 places aux cinéphiles et son ouverture est prévue en 2012. CGR doit déposer un dossier à la Commission départementale d'aménagement commercial en mai. Un cinéma CGR existe déjà en Basse-Normandie, à Cherbourg (notre photo).



Galerie photos