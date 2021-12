Le fauteuil de Philippe Croizon a été retrouvé

"Mon fauteuil a été retrouvé sur un petit parking vendredi matin, par le chauffeur d'un bus de transport de personnes handicapées. Il l'a mis en sûreté en ignorant que j'en étais le propriétaire. Il ne m'a appelé que ce lundi soir pour m'en informer, après avoir vu un reportage sur cette affaire sur TF1", a précisé M. Croizon.

"C'est une belle histoire d'été", a conclu celui qui, privé de ses bras et jambes, a traversé la Manche à la nage en 2010 et relié en 2012 les cinq continents par les détroits, "pour redonner confiance et espoir en la vie à tous les handicapés".



Lundi, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait appelé personnellement Philippe Croizon pour l'assurer de son suivi personnel de l'enquête.

Mais la bonne nouvelle est arrivée lundi peu après 20H30 par téléphone, au domicile du nageur quadri-amputé: "Bonjour Monsieur Croizon. Je m'appelle Christophe Demouchy. J'ai 38 ans et suis chauffeur quotidien de personnes handicapées dans la région de Dieppe", a témoigné de sa conversation le chauffeur à l'AFP.

"Vendredi matin vers 09H00, alors que j'attendais mes voyageurs à Torcy-le-Petit (Seine-Maritime) pour les conduire à leur +atelier de jour+ à St-Aubin-le-Cauf, j'ai avisé un fauteuil roulant électrique haut de gamme abandonné sur un petit parking. Je me sui dit, +c'est pas normal un truc de ce prix laissé ici+. Je l'ai monté à bord de mon véhicule en pensant qu'il pourrait servir à une personne à mobilité réduite. Je l'ai mis en sécurité dans mon garage. J'ignorais jusqu'à lundi soir et le reportage de TF1, le vol dont vous aviez été victime".

Philippe Croizon témoigne à l'AFP: "La bonne étoile est là... Pas pour moi, mais pour tous les handicapés. Coïncidence ? Signe de je ne sais quel ciel ?

Je n'en sais rien, mais l'espoir doit toujours être de mise. C'est mon combat et on continue !"