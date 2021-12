Le voilier-école de la Marine Royale belge à Cherbourg

Ils sont désormais parés à l'abordage. Neuf jeunes Belges, âgés de 16 à 20 ans, viennent de passer dix jours sur le Zénobe Gramme, le seul voilier-école de la Marine Royale belge.

A bord du Zénobe Gramme

Partis de Calais, ils ont ensuite navigué vers l'Angleterre, puis la Manche. Tous sont des civils, et découvrent le monde maritime et militaire sur le Zénobe Gramme, encadrés par 7 membres de la Marine Royale dont le commandant, Christian Depierreux.

"Le Zénobe Gramme est la vieille dame de la Marine, construite en 1960. C'est idéal pour apprendre, car ce sont les éléments de la nature comme le vent ou les courants qui guident la navigation".

Orage et mal de mer

Loin des côtes, ni télévision, ni GSM (téléphone portable) pour ces jeunes Wallons et Flamands qui parlent à la fois français et néérlandais. Ils apprenent à manier les voiles, à reconnaître les feux, les balises, l'art des noeuds marins et surtout... les quarts ! Cela les obligent par groupe de trois à parfois rester éveillés de minuit à 4 heures du matin. "C'est fatiguant ! Mais c'est super de maîtriser le bateau. Même si quand il y a de l'orage, c'est très dur, on a souvent eu le mal de mer" explique Victoria, 17 ans.

Une première expérience qui en amènera certains à s'orienter vers une carrière militaire, même si Willem, l'un des jeunes, reconnaît que pour le moment "ce n'est pas trop strict, juste comme il faut !".

Le Zenobe Gramme repartira de Cherbourg dimanche 11 août, avec un nouvel équipage de jeunes. Il est amarré dans le bassin du Commerce.

