A la découverte des papillons de Grand-Quevilly

Depuis 2010, pendant le mois d’août, la ville de Grand Quevilly organise des visites de la parcelle papillons en présence de Philippe Bérenger-Lévêque, entomologiste au Muséum d’histoire naturelle de Paris. Les visites, par petits groupes, permettent de découvrir la flore et la faune locale au sein d’un espace naturel situé en pleine ville : la parcelle papillons.

Vaste de 11.000 m2 et aménagée en 2009, celle-ci est dédiée à la nature. Des plantes et arbrisseaux spécifiques ont été plantés (légumineuses, plantes aromatiques...) pour favoriser le développement de la faune et attirer de nombreux papillons. La zone est entretenue par un fauchage annuel.

Visites les 10, 21 et 24 août à 14h. Sur réservation au 02.35.68.99.12