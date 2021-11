Notre agenda des sorties sur Caen et le Bocage

Dans l’arrière-pays calvadosien, à quelques kilomètres de Caen et des plages, la nature foisonne. Et vaut aussi largement le détour. Entre les randonnées, les balades et les visites, le public peut découvrir calmement la faune et la flore locales ou connaître le frisson des sensations fortes.

Quelques idées de sortie...

Tous les jours, à Caen, au Musée des Beaux-Arts, dans l’enceinte du château ducal, exposition “Un été au bord de l’eau”, dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. 8 €. Tél : 02 31 30 47 70.

Tous les jours, à Caen, au Musée de Normandie, exposition “En couleurs et en lumière : la photographie autochrome de 1903 à 1931” dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. Tél : 02 31 30 47 60.

Tous les jours, de Caen jusqu’à la mer, exposition “Le musée de la Presqu’île”. Exposition à ciel ouvert, quinze galeries éphémères sur le territoire de l’agglomération caennaise. Gratuit. Tél : 02 14 37 25 00.

Les mercredis et vendredis à 21h, à Caen, balade déambulatoire et musicale à Caen, inspiré des musiques d’Erik Satie. Visites en français et en anglais. 11 €, 7 € pour les demandeurs d’emploi et étudiants. Réservations obligatoires. Tél : 02 31 27 14 14.

Tous les jours de 14h à 15h15, à Caen, place Saint-Pierre, visite guidée du château ducal, l’une des plus vastes enceintes fortifiées d’Europe. Découvrez les vestiges du palais, du donjon et la salle de l’Echiquier. Rendez-vous devant l’Office de tourisme. 6€, 4,50€ pour les demandeurs d’emploi et étudiants. Réservations obligatoires. Tél : 02 31 27 14 14.

Tous les jours de 15h30 à 17h, à Caen, visite guidée du centre-ville historique, depuis l’Hôtel d’Escoville jusqu’à l’Abbaye-aux-Hommes, découverte du patrimoine millénaire de la ville.Rendez-vous à l’Office de tourisme. 6€, 4,50€ pour les demandeurs d’emploi et étudiants. Réservations obligatoires. Tél : 02 31 27 14 14.

Tous les jours à 9h30, 10h15, 11h, 14h30, 15h15, 16h et 17h15, à Caen, 100 rue de l’Ancienne Mairie, place Reine Mathilde, visites guidées de l’Abbaye-aux-Hommes. Rendez-vous sur place. Tél : 02 31 27 14 14.

Tous les jours à 14h30 et 16h, à Caen, visites guidées de l’Abbaye-aux-Dames. Rendez-vous sur place. Tél : 02 31 27 14 14

Tous les jours, à Caen, parcours à énigmes “Caen de la tête aux pieds” dans les rues de laville. Trouvez les codes secrets et faites votre enquête pour mieux comprendre le patrimoine caennais. Dépliant disponible à l’Office de tourisme. 4€ pour 4 personnes. Tél : 02 31 27 14 14.

Tous les jours, à Caen, parcours à énigmes pour enfants. A l’ide d’un livret-jeu, partez à la conquête du château ! Un cadeau à la clé. Deux niveaux différents, pour les 4-7 ans et les 7-13 ans. Dépliant disponible à l’Office de tourisme. 1,50 € par livret. Tél : 02 31 27 14 14.

Tous les jours, à Caen. Trois circuits différents pour découvrir la ville à bicyclette à travers ses nombreuses pistes cyclables. Tarif : 1 €. Tél : 02 31 27 14 14.

Tout le mois d’ août, tous les jeudis et vendredis, à Caen, Caen soirs d’été. 42 spectacles gratuits dans toute la ville. Tél : 02 31 27 14 14.

Tout le mois d’août, les jeudis et samedis à 21h, à Caen, visites théâtralisées. La troupe de comédiens Amavada fête ses 15 ans et vous fait revivre à cette occasion les plus grandes pages de l’histoire de la ville, dans l’enceinte de de l’Abbaye-aux-Hommes. 14 €, 10,50 € pour les tarifs réduits. Réservations obligatoires. Tél : 02 31 27 14 14.

Tout le mois d’août, à Caen, à l’Arthothèque, exposition “Aqua Vitalis”. Gratuit.Tél : 02 31 85 69 73.

Mardi 30 juillet et mercredi 31 juillet dès 14h. Participez aux visites guidées de l’office de tourisme de Caen à la découverte du château de Caen (14h-15h15) ou du centre historique de la ville (15h30-17h). 4,5/6¤. Tél. 02 31 27 14 14.

Jusqu'au 7 août de 10h à 19h, à Cambremer, venez découvrir l’artisanat au féminin. La Grange aux Dîmes, entrée libre.

Jeudi 1er août à 16h30. Les douze personnes inscrites aux “Espaces Locaux d’Activités Novatrices” présentent un spectacle amateur pour “une approche

Jeudi 1er août à 18h30. Quarante-cinq minutes de cirque survitaminé et de poésie déjantée dans ce spectacle “Complètement swing”, dans les rues Fernand Léger et Yves Legoff, à Caen. Tél. 02 31 30 44 44.

Jeudi 1er août à 21h. “L’oracle de Mytilus” sera joué dans les rues caennaises Fernand Léger et Yves Legoff : l’histoire de quatre prêtresses, les Mytiliennes, qui voue un culte à Mytilus. Tél. 02 31 30 44 44.

Vendredi 2 août de 16h30 à 19h. Bourse aux livres sur le parking de la bibliothèque de Cagny.

Vendredi 2 août à 18h30. Du théâtre de rue avec le spectacle “Princesse Diane”, dans le parc St-Paul de Caen. Une vraie princesse abandonnée dès sa naissancepart en quête de son identité et se fait conteuse... Tél. 02 31 30 44 44.

Vendredi 2 août dès 17h15. Sur le quai Vendeuvre de Caen, une fanfare de filles toniques et pétillantes, la “Fanfare de l’Otarie Club” joue une musique généreuse et énergique. Tél. 02 31 30 44 44.

Vendredi 2 et samedi 3 août à partir de 19h30. Les médiévales du château de Creully : banquets médiévaux et spectacle son et lumière “Creully : De sa baronnie à nos jours”. Tél. 02 31 77 47 43.

Vendredi 2 août de 9h30 à 13h. Randonnée sur les traces des animaux dans la forêt de Cerisy à la découverte de tous les petits animaux qui peuplent ce grand espace vert. Tél. 02 31 51 96 56.

Du dimanche 4 au dimanche 11 août à Crèvecoeur-en-Auge, fêtes médiévales autour du château. Pendant une semaine, soixantes passionnés vivent et vous font découvrir le village tel qu’il devait être au Xve siècle. Tél : 02 31 63 02 45.

Mardi 6 août, 14h, à Le Plessis-Grimoult. Montée sur le plus haut sommet de Normandie, classé espace naturel sensible. Rendez-vous au parking de l’antenne. Gratuit. Inscriptions obligatoires. Tél : 02 31 30 43 27.

Mardi 6 août, à partir de 18h, à Saint-Germain-de-la-Tallevende, salle des fêtes thé dansant. Tél : 02 31 67 98 24

Jeudi 8 août, 18h30, à Caen, 49 boulevard Général Vannier – Pierre Heuzé, pièce de théâtre de la compagnie britanniqueThe Strong Mann. Plongée dans l’univers d’un cirque itinérant. Tout public. Gratuit. Tél : 02 31 27 14 14.

Jeudi 8 août, 20h30, à Caen, 49 boulevard Général Vannier – Pierre Heuzé, spectacle de danse à ciel ouvert. A partir de 8 ans. Gratuit. Tél : 02 31 27 14 14.

Vendredi 9 août, à 18h30, à Caen, 49 boulevard Général Vannier – Pierre Heuzé, spectacle de jonglage “Boris sur les Planches” par la compagnie Alchymère. Tout public. Gratuit. Tél : 02 31 27 14 14.

Vendredi 9 août, à 20h30, à Caen, 49 boulevard Général Vannier – Pierre Heuzé, spectacle de cirque “Les cas barrés” par sept artistes. Tout public. Gratuit. Tél 02 31 27 14 14.

Samedi 10 août, 21h, à Danvou-la-Ferrière. Balade nocturne de 6 km à la lueur des lampions. Rendes-vous sur le parking de l’église de Danvou-la-Ferrière. 2 €. Tél :02 31 77 71 77.

Samedi 10 août, à 20h, à Caen, cours du Général Koenig, balade contée dans le cadre de Normandie Impressionniste. Tout public. Gratuit. Tél : 02 31 27 14 14.

Samedi 10 et dimanche 11 août, de 20h à minuit le samedi et de 16h à 20h le dimanche, à Caen, cours du Général Koenig, bal offert par les musiciens du groupe Bringuebal. Tout public. Gratuit. Tél : 02 31 27 14 14.

Samedi 10 août, 14h, à Laize-la-Ville, randonnée pour découvrir la riche concentration en roches de la région, pour comprendre l’Histoire de la terre locale. Pour les amoureux de géologie. Rendez-vous sur le parking central. Inscriptions obligatoires 02 31 30 43 27.

Dimanche 11 août, à 15h, à Caen, cours du Général Koenig, récital aquatique de piano, à ciel ouvert. Tout public. Gratuit. Tél : 02 31 27 14 14.

Mardi 13 août, 21h, à Saint-Georges d’Aunay, découverte de la vie nocturne des escargots. Ecoutez les manger, se déplacer etc. Rendez-vous à Le Pied Taillis à Saint-Georges d’Aunay. 7 €, 5 € pour les enfants. Inscriptions obligatoires. Tél : 02 31 77 83 89.

Vendredi 16 août, à 18h30 et 21h, à Caen, au parc Saint-Paul, pièce de théâtre “Hier, les Lavandières” par la compagnie Les 3CThéâtre, dans le cadre de Normandie impressionniste. A partir de 10 ans. Gratuit. Tél : 02 31 27 14 14.

Samedi 17 août, de 10h à 17h30, à Saint-Pierre-Tarentaine, stage découverte à la rencontre des ânes,et de leur habitat. Vouz apprendrez à les éduquer ! Pique-nique à prévoir. 55 € pour les adultes, 38 € pour les enfants. Inscriptions obligatoires. Tél : 02 31 67 15 00.

Jeudi 22 août, à 16h, à Caen, parc de la Fossette, duo “Bobby et moi” entre un jongleur et un musicien, un spectacle unique par la compagnie Poc. Gratuit. Tél : 02 31 27 14 14.

Jeudi 22 août, à 17 h, à Caen, parc de la Fossette, théâtre de rue. Spectacle “Hollywood”, entre acteurs et musiciens. Epoustouflant. Gratuit. Tél : 02 31 27 14 14.

Jeudi 22 août, à 20 h 30,à Caen, parc de la Fossette, spectacle de cirque musical “Madam et sa croupe” par la compagnie “Un de ces 4”. Gratuit. Tél : 02 31 27 14 14.

Vendredi 23 août, à 21 h 30, à Caen, avenue Victor Hugo, spectacle de feu sur l’eau par la compagnie “Entre terre et ciel”, dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. Gratuit. Tél : 02 31 27 14 14.

Samedi 24 août, 14 h, à Anctoville, fête Louisan Party 9 : compétion de BMX, sauts spectaculaires, jeux de village etc. Gratuit. Tél : 02 31 25 00 39.