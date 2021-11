Gisacum, près d'Evreux : Gaulois et Romains sont revenus

De 800 avant JC jusqu’au Ve siècle de notre ère, le public est invité à parcourir 1300 ans d’histoire et de vie quotidienne et à comprendre dans quelle mesure le mode de vie romain a influencé nos sociétés. Issues d’un métissage culturel entre Gaulois, Romains et envahisseurs germaniques, des activités artisanales diverses sont présentées depuis le potier, jusqu’au tanneur et passant par le travail de la laine.

L’activité militaire n’est pas en reste, puisque menée par le centurion Hilarius, les recrues effectueront de nombreuses manœuvres. Pour les gourmands, des repas seront préparé selon les recettes du cuisinier romain Apicius.

Pratique. Samedi 3 et dimanche 4 août, de 9h30 à 18h, Le Viel-Evreux. Entrée libre. Tél. 02 32 31 94 78.