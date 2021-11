Travaux : perturbations sur la place Saint-Paul et dans le tunnel de la Grand'Mare

Cette nouvelle phase de l'opération de réfection de ce carrefour stratégique, débutée il y a plusieurs mois, se déroulera de nuit depuis ce lundi 29 juillet jusqu'au vendredi 2 août, de 20h à 6h du matin. "La circulation sera maintenue par un basculement du sens Rouen / Abbeville sur la voie de gauche du sens opposé", annonce la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno), responsable des travaux.

Parallèlement, un autre chantier tout proche va également faire parler de lui : celui de la rénovation du tunnel de la Grand'Mare : "A partir de mardi soir, le tunnel de la Grand'Mare ne sera plus accessible pour les usagers venant du Nord qui devront emprunter l’itinéraire de substitution S2 à partir de l'échangeur dit du « Chapitre » ; certaines bretelles seront momentanément fermées à la circulation et les usagers seront invités à suivre les déviations mises en place pour accéder à la RN28 ou à la RN31". Pendant la journée et le week-end, la circulation sera rétablie dans le sens Rouen-Abbeville "mais elle pourra être réduite à une voie et la vitesse limitée à 50 km/h compte tenu de l'absence de marquage et du caractère provisoire de la chaussée".