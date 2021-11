36 munitions détruites par les plongeurs démineurs

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet, le groupe des plongeurs démineurs (GPD) de la Manche et de la mer du Nord est intervenu sur l’estran afin de réduire les risques d’accidents sur la partie du littoral français découverte par la marée.



Le GPD a détruit 36 obus de la Seconde Guerre Mondiale sur des plages de Cayeux-sur-Mer (76), Pourville-sur-Mer (76), Octeville-sur-Mer (76), Réville-sur-Mer (50), Sainte-Adresse (76), Villers-sur-Mer (14), Englesqueville la Perçée (14).

Une équipe de 5 personnes



L'équipe est composée de quatre plongeurs démineurs et d’un médecin. La vedette de surveillance maritime et portuaire (VSMP) de la gendarmerie maritime Pavois, à Octeville, la VSMP Rondache à Sainte-Adresse, ainsi que le patrouilleur côtier de la gendarmerie maritime (PCG) Géranium à Villers-sur-Mer et Englesqueville la Perçée ont également participé aux opérations. Les services de police et de gendarmerie locaux ont, quant à eux, assuré la sécurité terrestre.

Que faire si je trouve un obus ?

La préfecture maritime rappelle que, même si ces munitions sont d'aspect inoffensif et usé, elles n'en sont pas moins dangereuses. En cas de découverte, ne déplacez surtout pas les munitions et contactez le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), le sémaphore, la capitainerie du port, la mairie, la police ou encore la gendarmerie. Lors de votre signalement : pensez à préciser la position de l’engin et si possible la baliser, le décrire et éventuellement en fournir une photo.

