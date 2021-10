Rencontre avec Afshin Ghaffarian “Sur la voie de la liberté”

'J'ai essayé de me souvenir des mouvements de la rue lors des manifestations. Les bruits de la rue, de la liberté sont diffusés en fond sonore. Pour moi, la danse est une liberté du corps, du mouvement. Tant que je danserai sur scène, je serai sur la voie de la liberté”.



Comment est née votre passion ?

“En Iran, il n'y a pas de professeur de danse. J'ai travaillé le théâtre corporel à l'université de théâtre dramatique, je ne possédais pas de technique particulière mais la danse était ancrée au fond de moi. Pour m'améliorer , j'ai consulté des sites internet comme youtube et twitter”.



Comment avez-vous entretenu cette passion dans un pays où elle est interdite ?

“Jai constitué une troupe de quatre personnes et nous avons travaillé pendant un an de façon clandestine dans la salle de prière d'une école. Une fois au point, nous avons choisi 15 spectateurs que nous connaissions puis nous avons loué un bus pour les conduire dans le désert et effectuer une représentation de notre spectacle à 50 km de Téhéran”.



