Partez à l'aventure à Etretat

On y trouve cinq parcours accrobranche adaptés à l’âge ( et au courage ) de chacun, d’une hauteur de 3 à 17 mètres au-dessus du sol. Le Mega Jump pour sa part offre aux plus audacieux un saut de 5 à 7 mètres de haut qui s’achèvera sur un matelas géant.

Depuis 2013, il est également possible de sauter à l’élastique du haut d’une tour de 20 mètres. Enfin, 2014 marquera l’arrivée d’une nouvelle attraction, Funtopia, un parcours d’escalade. Les moins courageux, qui souhaitent tout de même bénéficier du cadre forestier du parc, peuvent profiter du snack et du restaurant.

Pratique. 1632, route de Gonneville, Les Loges. Ouvert tous les jours de 13h à 20h. Infos sur etretat-aventure.fr