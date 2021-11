Rouen : Ecran Total sous les étoiles

Un grand classique qui a marqué toute une génération de cinéphiles ouvrira le bal ce vendredi 19 juillet. “Les Dents de la Mer” de Steven Spielberg viendront faire frissonner les spectateurs sur la plage de Rouen-sur-mer.

Il sera suivi, le 2 août, plaine de la Hêtraie, du film d’animation “Les pirates ! Bons à rien, mauvais en tout” de Peter Lord et Jeff Newitt, tandis que “Le corsaire rouge” de Robert Siodmak sera diffusé avenue Pasteur. C’est la projection, parc Grammont, du film d’aventures “Master and commander : de l’autre côté du monde” de Peter Wair et avec Russel Crowe qui clôturera cette édition le vendredi 9 août.

A noter, les séances sont gratuites. Celles du 2 août seront précédées de courts métrages réalisés par de jeunes Rouennais.