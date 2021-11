Des sapeurs-pompiers ornais dans le défilé du 14 juillet à Paris

On a suivi avec une attention particulière le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées à Paris ce dimanche 14 juillet.

Il accueillait un bataillon de 98 sapeurs-pompiers de la zone de défense et de sécurité Ouest, dans lequel sont intégrés huit sapeurs-pompiers ornais. Ces derniers sont issus des centres de secours d’Alençon, Saint-Denis-sur-Sarthon, Gacé, Mortagne-au-Perche, L’Aigle, Rémalard et Bellême. Six sont pompiers volontaires. Parmi eux, une femme.

Ensemble, ils ont défilé sur les Champs-Elysées devant le Président de la République, après avoir suivi un entraînement intensif toute la semaine à Satory, près de Versailles.