Caen : les hauts fonctionnaires de l'Etat privés de logements de fonction

Les premiers touchés sont les hauts magistrats de la Cour d'appel . Ainsi le procureur général et le premier président perdent cet avantage substanciel et vont devoir quitter leur vaste appartement du centre-ville pour une location plus modeste dans l'agglomération. Rappelons que s'ils ne réglaient aucun loyer jusqu'alors, les deux magistrats s'acquittaient d'une redevance d'occupation, de charges locatives et, comme tout caennais, de la taxe locale d'habitation.